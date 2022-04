Transhumance signalée : Djibril Wade, le maire de Biscuterie, va intégrer la coalition présidentielle (Benno Bok Yakaar). Le neveu de Me Abdoulaye Wade va quitter le Parti démocratique sénégalais pour rejoindre la mouvance présidentielle, renseigne Les Echos.

Le journal qui informe que cette adhésion sera officialisée ce samedi, lors d'un meeting qui sera tenu sur l'esplanade des 2 voies de Niary-Tally.





Ledit meeting sera présidé par le ministre d'Etat Augustin TINE, Directeur de Cabinet politique du président de la République, Macky Sall et le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène, Abdoulaye Saydou Sow.

