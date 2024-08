Transparence : Le Premier ministre et l'ensemble des ministres ont fait leur déclaration de patrimoine Le président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Serigne Bassirou Guèye, a annoncé hier que le Premier ministre ainsi que l'ensemble des ministres ont soumis leurs déclarations de patrimoine, tout comme certains directeurs généraux.

En effet, selon l’info partagée apra LeSoleil_Digital, cette déclaration a été faite ce mardi, lors d’un atelier de vulgarisation des nouveaux textes modifiant la loi portant création de l'OFNAC et celle sur la déclaration de patrimoine, à l'intention des professionnels des médias.



Il convient de rappeler que, conformément aux membres du gouvernement, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est déjà acquitté de cette obligation constitutionnelle.



Accueillie par divers commentaires et appréciation, la déclaration de patrimoine du chef de l'État a d'ailleurs été rendue publique il y a quelques jours.



