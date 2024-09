Transport -Sept nouvelles stations ouvertes ce lundi : SunuBRT s’élargit à ses passagers La société SunuBRT, chargée de l’exploitation du Bus Rapid Transit (BRT), a annoncé l’ouverture de sept nouvelles stations de ladite infrastructure, à partir de ce lundi, pour transporter le plus grand nombre de passagers. Il s’agit de la deuxième phase du lancement du BRT, selon un communiqué de l’entreprise parcouru l’Agence de presse sénégalaise..

Lundi 30 Septembre 2024

L’itinéraire de la ligne B1 du Bus Rapid Transit comprend maintenant 21 stations. En plus des 14 stations précédentes, les bus de ladite ligne desserviront désormais les stations de Golf Sud, de la police des Parcelles Assainies, de Scat Urbam, de Liberté 5, de Liberté 1, de Dial-Diop et de la grande mosquée de Dakar, selon la même source.



Elle annonce aussi le lancement de la ligne semi-express B2, qui desservira sept stations, des allées Papa-Guèye-Fall à la préfecture de Guédiawaye en passant par la place de la Nation, Grand-Dakar, Sacré-Cœur, Grand-Médine et l’hôpital Dalal Jam.



‘’Cette ligne semi-express offrira une alternative pour un trajet encore plus rapide’’, ajoute le communiqué.



SunuBRT affirme que cette nouvelle phase de la mise en service du Bus Rapid Transit est ‘’une étape clé de l’amélioration du transport urbain à Dakar’’.



Le BRT assure au quotidien le transport de milliers de personnes entre les villes de Dakar, Guédiawaye et Parcelles Assainies, depuis le 15 mai dernier. C’est le fruit d’un partenariat qui lie l’État du Sénégal à plusieurs investisseurs, dont la Banque européenne d’investissement. Rappelle l’APS



