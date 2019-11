Transport aérien : Air Sénégal acquiert huit Airbus L'information, annoncée par le groupe financier américain Bloomberg, a été confirmée.

La compagnie nationale Air Sénégal SA vient de signer à Dubaï les termes principaux pour l'acquisition de 8 Airbus A220-300, ce mardi 19 novembre 2019, en marge du Dubaï Air Show, en présence du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

Les appareils seront livrés en 2021, et complèteront la flotte de la compagnie qui comprend des ATR72, des A319 et des A330-900neo.

Cela devrait permettre à Air Sénégal de desservir les destinations régionales et intercontinentales : d'Afrique de l'ouest et du centre ainsi que Londres, Genève, Barcelone, Marseille et, plus tard, Milan.

L'Airbus A220-300, arrivé nouvellement sur le marché, a comme avantage la réduction de la consommation en carburant, des coûts de maintenance réduits et un meilleur coût au siège. L’appareil doté des dernières technologies, se présente sous deux versions, allant de 120 à 132 sièges.







