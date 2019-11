Transport aérien : Air Sénégal négocie huit Airbus pour un montant de 433 milliards La compagnie nationale Air Sénégal déploie ses ailes. En effet, Airbus est sur le point d'obtenir une commande préliminaire de huit avions SE A220-300 à fuselage étroit d'une valeur d'environ 732 millions de dollars au prix catalogue (soit 433 milliards de Fcfa) de la compagnie Air Sénégal, selon le groupe financier américain Bloomberg, spécialisé aussi dans l'information économique et financière, repris par seneweb.

Bloomberg souligne, toutefois, que l'information n'a pas été confirmée par le Directeur général d'Air Sénégal Ibrahima Kane. Joint par téléphone, ce dernier n’a pas souhaité parler du sujet. Airbus affiche la même discrétion, indique la même source.

Dans tous les cas, ajoute Bloomberg, le mémorandum d'accord serait soumis à un contrat final. Ce qui veut dire qu’aucun contrat n'a été conclu pour l’heure.

Bloomberg précise, cependant, que les compagnies aériennes négocient généralement des réductions importantes sur les prix catalogue des avions vendus par Airbus et son rival américain Boeing.



