Transport aérien : L’aéroport Léopold Sédar Senghor rouvre ses pistes aux vols domestiques L’aéroport international Léopold Sédar Senghor, jusque-là réservé à un usage militaire depuis l’ouverture de l’AIBD, redevient un aéroport mixte. Cette importante info dominée par les préparatifs et la fête du 65ième anniversaire l’indépendance du Sénégal a été annoncée par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé.

C’est à l’occasion de l’inauguration du projet de complétude des diffuseurs de Rufisque Est, rapporte LeSoleil.sn.

Selon le ministre, cette décision s’inscrit dans la dynamique de redéploiement du transport aérien national discutée lors du conseil interministériel du jeudi 3 avril. Elle vise notamment à renforcer la connectivité entre les huit pôles régionaux du Sénégal.



« Le Sénégal est aujourd’hui constitué de huit pôles et nous travaillons à les connecter par les réseaux routiers, aériens, voire maritimes », a déclaré M. Diémé.



Ainsi, les vols domestiques seront désormais opérés depuis l’aéroport Léopold Sédar Senghor, tandis que les vols internationaux continueront de transiter par l’AIBD.



