Transport aérien : La compagnie Air Sénégal dévoile ses nouveaux uniformes

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2025 à 10:28

Selon un communiqué de presse, ce renouvellement marque un tournant décisif dans l’histoire de la compagnie. En intégrant avec finesse les couleurs emblématiques du drapeau sénégalais, nos équipes affichent fièrement leur appartenance au pays de la Teranga tout en incarnant les valeurs profondes de la nation. Cette nouvelle identité visuelle, explique-t-on, résulte d'une réflexion minutieuse visant à renforcer l'image de marque d'Air Sénégal et à affirmer son positionnement sur la scène internationale.



«Conçues avec des motifs inspirés du pagne tissé, les nouvelles tenues marient habilement tradition et modernité. Elles incarnent l'Esprit Teranga, symbole d'hospitalité et de convivialité, qui témoigne de l'engagement d'Air Sénégal à offrir un accueil unique et personnalisé à chaque passager », précise la compagnie.



« Nous sommes particulièrement heureux de dévoiler ces nouveaux uniformes, qui représentent notre fierté et notre volonté de renouvellement constant. Ils sont l'expression de notre ambition à offrir une expérience de voyage inédite et mémorable. Chaque membre de notre équipe est désormais un ambassadeur de notre culture et de notre savoir-faire. Avec cette initiative, Air Sénégal poursuit son chemin vers l'excellence » a déclaré Tidiane Ndiaye, Directeur général d’Air Sénégal.



Source : La compagnie nationale Air Sénégal a présenté le 2 janvier 2025, ses nouveaux uniformes, destinés à son personnel navigant ainsi qu'à ses agents au sol (escales et personnel des agences).

