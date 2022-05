Transport et mobilité urbaine à Mbour : la mairie s’attaque aux garages spontanés Après avoir réussi à mettre de l’ordre au niveau du Marché central de Mbour, la municipalité s’attaque désormais au transport et à la mobilité urbaine dans la commune. Cheikh Issa Sall, le maire de Mbour, a ainsi convié le week-end, les acteurs du transport pour installer le cadre permanent de concertation pour le secteur et la mobilité urbaine.

Selon lui, ce secteur est extrêmement important et a une influence positive dans tous les secteurs. «C’est un secteur stratégique pour le développement d’une commune, d’un département, d’une région ou d’un pays. Nous avons bien pris en compte cette importance, cause pour laquelle, nous avons convié tous les acteurs du transport à cette rencontre qui ont répondu massivement et qualitativement à cette invitation.



Ils ont souligné tous les problèmes que ce secteur connaît. Des problèmes liés à la densification du réseau de la voirie urbaine, à l’acquisition de véhicules pour les acteurs, à l’aménagement des points de départ, mais également aux différentes relations qui doivent exister entre les différents acteurs du secteur.



Ils ont également fait des propositions pour le tracé de ces voiries, mais également des propositions pour que ce secteur puisse être modernisé», a expliqué l’édile de Mbour.



Ce dernier s’est engagé d’abord à régler le problème des garages spontanés et les épaves qui empêchent la mobilité urbaine. D’ailleurs sur la Rn°1, il y a beaucoup de camions qui stationnent sur cette route de façon anarchique causant souvent des accidents.



«Nos équipes étaient sur le terrain pour essayer de régler ces problèmes de stationnement anarchique, de camions et des épaves qui sont laissés sur place. Il n’y a pas que ça. A partir de 18h, il y a des camions qui quittent le marché pour venir s’installer sur la Route nationale. Nous allons certes continuer dans la concertation mais avec fermeté, à travailler pour que ces axes routiers soient libérés. Cette situation cause des problèmes de sécurité et pour éviter des accidents, nous sommes déterminés à libérer ces axes pour une meilleure fluidité à ces niveaux», a averti Cheikh Issa Sall.



A Mbour, les points de lavage de voitures pullulent comme des champignons. Ces installations anarchiques sont souvent à l’origine des eaux ruisselantes qui envahissent les routes et les quartiers. Interpellé sur ces actes, le maire a promis de trouver des solutions très rapidement pour les mettre aux normes.



«C’est vrai que ce sont des établissements dont on a besoin, mais je pense qu’il faut une certaine organisation pour leur installation, qu’ils ne puissent pas nuire à l’ordre et la salubrité publics. Donc, nous sommes en train de travailler sur ces questions-là et nous allons trouver des solutions avec les acteurs pour leur permettre de s’installer, mais en respectant certaines normes», a promis M. Sall

