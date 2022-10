Transport urbain: La date de livraison du Brt annoncée

En marge de la Semaine de la mobilité durable et du climat (Smdc), le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a révélé lundi que « les travaux avancent à grands pas. En décembre 2022, les infrastructures et le système seront livrés ». Non sans indiquer, en outre, que les premiers bus seront en exploitation pilote à partir du premier trimestre de l’année 2023.



Ainsi, pour apporter une solution durable à la congestion routière dans la capitale, l’État du Sénégal mise sur le projet de « Bus rapides sur voies réservées », encore appelé « Bus Rapid Transit » (BRT). Un projet qui permet de relier sur 18,3 km la Préfecture de Guédiawaye à la Gare routière de Petersen. Financé à hauteur de 300 milliards de FCfa, le Brt acheminera jusqu’à 300 000 voyageurs par jour.



S’agissant du Train express régional, le ministre renseigne que la seconde tranche est en cours de réalisation. « Nous aurons 22 trains qui vont circuler entre Dakar et AIBD », garantit-il.