Transports terrestres : El Malick Ndiaye corse les amendes forfaitaires

Certainement une réponse de l’Etat face à la recrudescence des accidents mortels et à l’indiscipline sur les routes. Le ministre des Transports, en relation avec celui de l’Intérieur, a en tout cas corsé les tarifs des amendes forfaitaires. On note dans l’arrêté publié, des amendes qui peuvent aller jusqu’à 30.000 FCfa (défaut d’extincteur pour véhicule transportant un liquide inflammable, teinte de vitre sans autorisation, défaut ou modification de plaque de constructeur).



Pour les amendes de 20.000 FCfa, l’on retient la conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance, le stationnement sans signalisation appropriée en cas de panne ou de détresse, le transport mixte de marchandises et des passagers. Pour les amendes de 15.000 FCfa, il s’agit de gabarit non-conforme, défaut de feux de gabarit, défaillance du système de freinage, défaut d’immatriculation, défaut d’éclairage codes ou un seul code.



Les autres amendes tournent autour de 10.000, 5000, 3000 et 2500 FCfa. Pourvu que ces nouvelles amendes forfaitaires soient rigoureusement appliquées et que les contrevenants ne se voient pas proposer par les policiers préposés à la circulation, des marchés du genre : « tu préfères verser 30.000 francs dans les caisses du Trésor ou me donner 2000 francs ? A toi de choisir ! ».



En augmentant les montants des amendes forfaitaires? dans un Pays où les conducteurs rechignaient déjà à payer 1500, 2000 voire 3000 francs Cfa pour les porter à 20.000 ou 30.000 francs Cfa, El Malick Ndiaye fait quelque part, les affaires des flics et pandores ripoux !











Le Témoin