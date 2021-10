Traque des biens présumés mal acquis: La Crei se tourne les pouces depuis 5 ans Pour la traque des biens présumés mal acquis, il faudra repasser. L'instance en charge de ces dossiers est en "chômage" technique car le dernier dossier traité, selon Libération date de 2015.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Octobre 2021 à 07:09 | | 0 commentaire(s)|

Depuis 2016, les onze (11) magistrats titulaires, les sept (7) suppléants et les cinq (5) greffiers se tournent les pouces, ou en "chômage technique".



le dernier dossier de la Commission d'instruction, celui d'Abdoulaye Baldé, remonte à 2015;le parquet spécial, qui a classé en 2016 les affaires Diadji Bâ et Doudou Diagne, "prépare" toujours son réquisitoire.



Le journal informe que le projet de réforme est "oublié" dans les tiroirs. Pour rappel, la traque des biens présumés mal acquis a eu des "clients" célèbres comme Karim Wade qui, depuis, a été contraint à l'exil au Qatar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos