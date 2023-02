Tremblement de terre en Turquie : L’OCI appelle les Etats à contribuer aux efforts de secours

Le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique, Hissein Brahim Taha, présentant ses « sincères condoléances et sa sympathie » aux victimes du tremblement survenu lundi en Turquie et en Syrie, appelle les États membres de l’OCI et ses partenaires, à contribuer aux efforts de secours, informe l'"APS".



Dans un communiqué parcouru par nos confrères, M. Taha « a présenté ses sincères condoléances et sa sympathie aux victimes de la République de Turquie et de la République de Syrie suite au tremblement de terre de forte magnitude qui s’est produit dans la région sud de la Turquie, le 6 février 2023, faisant de nombreux morts et blessés ».



Les sauvetages se poursuivent suite à ce tremblement de terre, alors que plus de 3 380 personnes sont mortes en Turquie, et au moins 1 440 en Syrie, selon les derniers bilans rapportés par des médias internationaux.

« i[Le secrétaire général a également exprimé sa solidarité avec les familles des victimes [et souhaité] prompt rétablissement aux blessés]i ».



Il a aussi « salué la réaction immédiate des autorités compétentes de la République de Turquie, pour secourir les populations touchées et limiter l’impact du tremblement de terre ».



De même, Hissein Brahim Taha « a appelé les États membres de l’OCI et les institutions compétentes ainsi que tous les partenaires, à contribuer aux efforts de secours menés par la République de Turquie », selon le communiqué.



Après un premier tremblement de terre d’une magnitude de 7.8 survenu dans les deux pays à l’aube, la terre a de nouveau tremblé au sud-est de la Turquie, avec un nouveau séisme d’une magnitude de 7.5, dont les secousses se sont fait ressentir jusqu’au Groenland, selon l’Institut sismologique américain.