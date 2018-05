Très bonne saison avec Naples, Kalidou Koulibaly, le défenseur le plus cher au monde

Auteur d’une très bonne saison avec Naples, Kalidou Koulibaly devenu un cadre de l’équipe dirigée par Maurizio Sarri pourrait devenir le défenseur le plus cher au monde. Il serait d’ailleurs suivi par les plus grandes écuries anglaises. Manchester United et Chelsea auraient en effet le défenseur sénégalais dans le viseur, mais ce seraient les Blues qui auraient l’avantage dans le dossier. A ce rythme, le prix du Sénégalais devrait exploser jusqu’à dépasser celui de Virgil Van Dijk. Le Nérlandais, acheté contre 84, 5 millions d’euros (55,4 milliards Fcfa) par Liverpool en provenance de Southampton, est actuellement le défenseur le plus cher de la planète. Pour enrôler Kalidou, on parle d’une somme comprise entre 70 (45,9 milliards de Fcfa) et 100 millions (65,5 milliards Fcfa). Grace à ses qualités physiques, techniques, sa bonne relance et son jeu de tête, Koulibaly est bien parti pour devenir le défenseur le plus cher de l’histoire du football mondial. Xalimanews –

