Tribunal: Amar Ndao et Khady Ndao, condamnés solidairement à payer à la COFINA SA, plus de 19 millions de FCfa

Le Tribunal du Commerce, statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ,reçoit en la forme l’opposition d’Amar Ndao et Khady Ndao. Mais, la rejette au fond comme étant mal fondée.



Suivant ce constat, le Tribunal condamne solidairement Khady Ndao et Amar Ndao à payer à la COFINA SA, la somme de 19.715.685 FCfa outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 février 2020.



Il les condamne en outre, au paiement solidaire de la somme de 1.000.000 FCfa à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Et, ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 500.000 FCfa, tout en mettant les dépens à la charge des défendeurs.



Ailleurs, le Tribunal dit que les frais doivent être taxés en application des articles 13 et 14 AUPSR/VE, 81, 86 et 87 CPC.