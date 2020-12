Tribunal : Cheikh Amadou Amar et Magadoya Babou condamnés à payer plus de 23 millions FCfa à la société BAOBAB SENEGAL

Le Tribunal du Commerce, statuant publiquement, par défaut réputé contradictoire à l’égard des défendeurs, en matière commerciale et en premier ressort, déboute la société BAOBAB SENEGAL de sa demande d’homologation du protocole d’accord en date du 17 avril 2014.



Ainsi, il condamne solidairement Cheikh Amadou Amar et Magadoya Babou à payer à la société BAOBAB SENEGAL la somme de 23.882.373 FCfa, représentant le principal, intérêts et pénalités. Et, ordonne l’exécution provisoire.