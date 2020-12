La société TASMIN condamnée à payer à la société OUMOU LEADER DISTRIBUTION EQUIPEMENT Suarl, la somme principale de 4.850.930 FCfa outre les intérêts de droit à compter du 24 juillet 2020 et celle de 1.000.000 FCfa à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Il déclare sans objet la demande d’exécution provisoire et condamne le défendeur aux dépens.