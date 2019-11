Tribunal de Commerce : Axa Assurances fait condamner le Groupe Bolloré pour plusieurs millions

La première chambre du tribunal de Commerce de Dakar a vidé le 6 novembre dernier l’affaire n° 2948/2019 opposant Axa Assurances à la société Bollore Africa Logistics Sénégal et à la Compagnie Sucrière Sénégalaise (Css). A l’origine du contentieux entre les trois sociétés, des dommages subis par la marchandise appartenant à la Css.

Dans son délibéré, le juge a déclaré la société Bollore Africa Logistics Sénégal responsable du préjudice et l’a condamnée à payer la somme 67 225 064,39 frs à la Compagnie AXA, qui assure la Css.

Le juge a cependant débouté Axa Assurance de sa demande de dommages intérêts et dit qu’il n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire. Dans la foulé, il a mis les dépens à la charge de la société Bollore Africa Logistics Sénégal.