Tribunal de Commerce hors classe de Dakar a vidé le jeudi 24 octobre 2019, l’affaire opposant la société de gardiennage « Phoenix Sénégal » à l’Agence de Distribution de Presse dite ADP. Cette dernière a été condamnée à payer plaignante la somme de 3.000.000F CFA à titre de dommages et intérêts. Phoenix Sénégal a été défendue le cabinet Me Christian Faye et Associés et l’ADP a été assistée le cabinet Guédel Ndiaye et associés.