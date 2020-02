Tribunal de Commerce de Dakar : Me El Hadji Diouf perd son procès

Me El Hadji Moustapha Diouf plus connu sous le nom de Me El Hadji Diouf a perdu son procès devant la Première chambre du tribunal de commerce de Dakar. Le tonitruant avocat défendait le Collectif pour la défense des intérêts des Caisses du Crédit mutuelle du Sénégal dans un contentieux l’opposant à l’Union des Crédits mutuel du Sénégal.



L’affaire a été jugée ce mercredi 5 février 2020. En effet, statuant publiquement par défaut réputé contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort, le Tribunal a débouté le collectif pour la défense des intérêts des caisses du crédit mutuel du Sénégal pris en la personne de Mamadou Diop coordonnateur de sa demande.



L’Union des Crédits mutuel du Sénégal, représenté par Mor Ndao n’avait pourtant pas constitué un avocat pour assurer sa défense.