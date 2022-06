Tribunal de Dakar/ Garde rapprochée d’Ousmane Sonko: Le réquisitoire sévère du Procureur avec des peines de 1 an ferme

Le procureur de la République a requis, lors de son réquisitoire, six mois ferme pour les cinq gardes rapprochées d’Ousmane Sonko, arrêtés lors de la manifestation interdite du 17 juin.



Et, pour Abdou Mbathie Ndiaye, le représentant du ministère public a requis un an ferme. Une décision motivée par le port d’arme de ce dernier au moment de son arrestation.



A retenir, les agents de la brigade d’intervention polyvalente avaient arrêté six agents de la sécurité. Ils ralliaient la maison du leader de Pastef qui s’apprêtait à manifester pour lutter contre le rejet de leur liste aux prochaines élections législatives du 31 juillet