Tribunal de Dakar / Pour Déthié Fall et Mame Diarra Fam : Le Procureur demande des peines de 1 an à 6 mois ferme

Les manifestants, divisés en différents groupes, ont fait face au juge pour répondre aux questions du procureur, du juge et des conseils. Les 84 prévenus qui n’ont jamais eu maille avec la justice, poursuivis pour le délit de trouble à l’ordre public, ont tous nié avoir participé à la manifestation du 17 juin 2022.



Le représentant du ministère public a, dans son réquisitoire, demandé à ce que Dethié Fall et Mame Diarra Fam soient déclarés coupables des faits de participation à une manifestation interdite et trouble à l’ordre public.



Ainsi, le procureur, au regard de l’étendue du trouble observé sur l’étendue du territoire, a demandé la condamnation de Dethié Fall, à un an de prison, dont 6 mois ferme. Et, pour la députée Mame Diarra Fam, le parquetier a requis six mois ferme. Place maintenant, à la plaidoirie des conseils des mis en cause.