Tribunal de Dakar/ Procès Déthié Fall et Cie : Les avocats de la défense exigent la relaxe des prévenus

Les avocats de la défense ont considéré que ce procès n'a pas lieu d'être. « Des députés ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt, alors qu'ils étaient en session. Le fait est illégal à moins d'avoir une autorisation de l'Assemblée nationale », a plaidé Me Soumaré. Il a fustigé l’arrestation de Dethié Fall devant son siège, alors que l'arrêté préfectoral a interdit une manifestation, prévue le 17 juin entre 15h et 19h à la place de la Nation.



Ainsi, Maître Amadou Bamba estime que c’est l'autorité administrative qui crée des troubles à l'ordre public. Et, Me Famara Bathily a soulevé dans sa plaidoirie, le fait que le représentant du ministère public n'ait pas rapporté les preuves nécessaires pour faire un tel réquisitoire.



Ailleurs, la défense a insisté sur l'absence de partie civile, prouvant qu'il n'y a pas eu de délit de destructions de biens d'autrui.



Les plaidoiries se poursuivent au Tribunal de Dakar...