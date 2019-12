Tribunal de Dakar : Serge Jean Marie Ferjerbi meurt la veille de son audition

Serge Jean Marie Ferjerbi, poursuivi pour escroquerie portant sur les deniers publics, est décédé, la semaine dernière au Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec. Inculpé en 2018, puis incarcéré à la Maison d’arrêt de Rebeuss (MAR), il a été transféré au pavillon spécial, il y a 3 mois, d’après Les Echos.



Le journal qui rapporte la colère de ses proches, signale que ces derniers en veulent à la justice sénégalaise parce que « le Français était très mal en point depuis très longtemps, et les médecins qui l’ont examiné ont attesté de sa situation critique, incompatible avec une détention ».



Dans cette affaire, précise la source, l’escroquerie, portant sur 26 millions F CFA, était au préjudice de La Poste. Présumé complice du Français, Samba Niang a bénéficié d’une liberté provisoire après le dépôt de la caution. Serge Jean Marie Ferjerbi, qui devait bénéficier de cette caution, a vu sa demande de mise en liberté provisoire rejetée par le magistrat instructeur, invoquant sa nationalité étrangère.



La poursuite ne concerne plus que Samba Niang, soupçonné d’avoir fait des virements fictifs au préjudice de La Poste.

