Tribunal de Grande Instance de Kaolack : Un gendarme prend 2 ans de prison ferme Le Tribunal de Grande Instance de Kaolack a sorti mercredi, le dossier d’un gendarme qui a heurté mortellement un propriétaire de « pousse-pousse », avec sa voiture.

Attrait à la barre, le mis en cause a reconnu avoir été à l’origine de l’accident. Par ailleurs, il a nié le chef d’inculpation relatif à la conduite en état d’ivresse. Concernant cette affaire, l’excès de vitesse et le défaut d’assurance étaient parmi les chefs d’inculpation des faits réfutés par le gendarme.



Le procureur a requis une peine d’un an de prison. De son côté, la défense a décidé de relativiser les charges en parlant d’une éventuelle radiation, si le tribunal venait à suivre ce réquisitoire.



Finalement, trois chefs d’inculpation ont été maintenus contre le mis en cause: conduite en état d’ivresse, excès de vitesse et défaut d’assurance. Selon la presse, le tribunal de grande instance de Kaolack a tranché en condamnant le gendarme à purger une peine de 02 ans de prison ferme.

