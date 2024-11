Tribunal de Matam : Docteur Mbacké condamné à 45 jours de prison ferme…

Selon Seneweb, le 31 octobre dernier, le procès devant opposer le médecin chef à son ex-épouse, Dieynaba avait été renvoyé au jeudi 7 novembre 2024, avant qu’il ne soit encore fixé pour ce 14 novembre, au motif constaté de l’absence de la plaignante, dont le tribunal aurait souhaité la présence. Ce qui ne se fera pas, car malgré le vœu dégagé par la juridiction, l’ex conjointe du médecin-chef, sera représentée par son avocat qui a fait le déplacement depuis Dakar.



Rappelons que la plaignante qui séjourne à la prison des femmes de Liberté 6,suite à une plainte de [son mari] « pour collecte illicite de données à caractère personnel en vue de le partager », a été jugée et condamnée à trois mois de prison ferme ainsi qu’à une amende de 4 millions de francs Cfa.



Suite à une plainte qu’elle avait déposée contre son ex marin ce dernier a été poursuivi pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours, de menaces, et d’agressions, de voie de fait et complicité et de la mise en danger de la vie d’une personne »...



Après l’audition des inculpés, des témoins et la plaidoirie des avocats (partie civile et défense), le procureur n’a retenu que les charges de voie de fait et complicité.



Demandant au juge de condamner les co-inculpés à deux mois d’emprisonnement ferme, et le principal prévenu dans cette affaire à trois mois de prison dont 1 mois ferme.



Dans son délibéré, le tribunal a condamné l’ex-mari de Djeynaba à 45 jours de prison ferme, ses co-inculpés à 2 mois de prison avec sursis. En guise de dommages et intérêts, ils devront payer à la plaignante la somme de 1 million de francs Cfa.



Le Témoin