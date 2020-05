Tribunal de commerce: Bougane condamné à payer plus de 100 millions FCfa

Le tribunal de commerce de Dakar a rendu son verdict sur l’affaire opposant Joni-Joni de Bougane Guèye Dany à la société Small World Financial Services Group LTD.



La société Joni-Joni a été condamnée à payer la somme de 113 millions Fcfa à Small Word . Ce, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Et comme si cela ne suffisait pas, le Groupe de presse D-Média, de Bougane Guèye Dany, a également été condamné à payer plus de 60 millions à la banque Bimao, rapporte "Les Échos".