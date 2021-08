Tribunal des flagrants délits: Dieyna Baldé et Cie jugés aujourd’hui

L’affaire Dieyna Baldé et Cie sera appelée aujourd’hui à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. L’artiste Dieyna Baldé, son frère Aly Baldé et Moustapha Ba dit Pape ont été placés sous mandat de dépôt jeudi dernier après une garde-à-vue à la Division de lutte contre la cybercriminalité.



Le procureur vise les chefs de tentative d’extorsion de fonds, vol, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel.



Dieyna Baldé et consorts sont écroués suite à une plainte de Bril, son petit-ami. Bril, croyant au vol de ses téléphones, n’avait pas soupçonné la machination orchestrée par Dieyna Baldé, rappelle L'As.