Tribunal des flagrants délits de Dakar: Une peine de 2 ans, dont 6 mois ferme requise contre Guy Marius Sagna

Devant le juge, Guy Marius Sagna a démenti l’argument selon lequel, il a gardé le silence devant l'enquêteur'. « J’ai écouté et j’ai répondu à ses questions », a dit l’activiste.



«Je n’ai pas été arrêté parce que j’ai fait un post sur Facebook. Mais plutôt, parce que je suis un activiste. J’ai des engagements et on avait même des programmes qui sont très sensibles.



Et, c’est ce que voulait empêcher le gouvernement. Voilà pourquoi je suis ici, mais pas à cause d’un post sur un réseau social », se défend-il à la barre.