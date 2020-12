Tribunal du Commerce: Hamady Kamara condamné à payer à la CBAO plus de 8 millions de FCfa

Hamady Kamara, condamné à payer à la CBAO la somme de 8.382.832 FCfa en principal outre, celle de 500.000 FCfa à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. C’est ce qui ressort de l’audience publique et contradictoire du Tribunal de Commerce qui a statué en premier et dernier ressort.



Le Tribunal a déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables.



Mais, autorise le sieur Kamara à payer la créance en 12 mensualités égales à partir de la date du prononcé du jugement. Et, condamne Hamady Kamara aux dépens.