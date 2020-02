Tribunal du Commerce : Pathé Dia de l'hotel Téranga Saly , condamné à payer plus de 12 millions de FCfa à la société IVTTT

Le tribunal du Commerce de Dakar, statuant publiquement, a condamné Pathé Dia de Sénégal Téranga à payer à la société IVTTT le firmament, la somme de 12 450 000 FCfa. Après cette condamnation, le Tribunal ordonne à ce qu’il verse à titre de dommages et intérêts, un million de FCfa.



Rejetant toutes les exceptions soulevées et considérées comme étant mal fondées, le tribunal déclare l’exécution provisoire sans objet et met les dépens à la charge de Pathé Dia.