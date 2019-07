Tribunal: un sexagénaire avale 2 grammes de cocaïne et finit aux urgences

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|



Mamadou Sène a fait hier face au juge des flagrants délits de Dakar pour trafic de cocaïne.

Devant la barre, il se tordait de douleur. Ce qui a poussé le juge à lui demander s’il est en bonne santé. Refusant de répondre, c’est son avocat qui l’a fait à sa place.



La robe noire a expliqué que le mis en cause souffrait pour avoir récemment subi une opération. L’avocat ajoute que son client ne pourra pas tenir le temps du procès. Il ressort des débats d’audience que Mamadou Sène est poursuivi pour détention de drogue. Il a ingurgité deux grammes de cocaïne alors qu’il venait d’être arrêté par des policiers. Conduit à l’hôpital pour un lavage de l’estomac, il a été opéré et les deux boulettes de cocaïne ont été extraites. La plaie qui ne s’est pas encore cicatrisée et commence à s’infecter.



A la barre, le sexagénaire a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il soutient que les deux boulettes de cocaïne trouvées par devers lui étaient destinées à sa consommation personnelle.



A noter qu’il est un multirécidiviste, puisqu’il a été condamné à cinq reprises à des peines de prison ferme pour usage de drogue. La défense a plaidé l’application bienveillante de la loi.

Le verdict sera rendu demain, 10 juillet 2019.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos