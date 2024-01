Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Triomphe musical à Bignona: Kaby, « Roi de Casa », enflamme la Casamance Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Janvier 2024 à 10:05 | | 0 commentaire(s)| Le 6 janvier 2024, restera gravé dans les mémoires des Casamançais. Le prodigieux artiste de la localité, KABY, a fait son come-back tant attendu, avec un concert spectaculaire, organisé au rond-point Émile Badiane de Bignona. Après une pause dédiée à son projet Afro Casa, KABY a enflammé la scène devant plus de 5 000 fans enthousiastes, confirmant ainsi son statut de Roi de Casa.

Le concert, qui a mis en vedette des artistes émergents sénégalais et gambiens, a été bien plus qu'un simple événement musical. C'était une démonstration éclatante de l'amour et du soutien que KABY a reçu de sa communauté.



Le coup d'envoi a été donné à 22h, pour se terminer en apothéose aux environs de 5h. KABY est monté sur scène vers 4h, ouvrant le spectacle avec son nouveau single à venir « King Casa ». Il a ensuite enchaîné avec ses hits bien connus et a dévoilé en exclusivité, deux autres titres de son nouveau projet, Afro Casa.



Le concert gratuit a été une occasion d’apercevoir l'impact que KABY peut avoir, non seulement à l’échelle nationale mais également, à l'échelle mondiale. Des performances impeccables, minutieusement chorégraphiées, ont captivé le public, mettant en valeur la maîtrise artistique exceptionnelle de KABY, ainsi que le travail acharné qu'il a abattu ces derniers mois à Lagos, la capitale nigériane.



Le titre de « King Casa » (Roi de Casa), n'est pas simplement symbolique, il est devenu une réalité incontestable. Le concert de Bignona a propulsé KABY au centre de la scène musicale, laissant présager un futur brillant et prometteur pour cet artiste exceptionnel, qui compte bien séduire les foules, bien au-delà des frontières de la Casamance et du Sénégal.















