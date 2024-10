Triste fin d’un conducteur de moto-Jakarta à Thiès : Porté disparu, il a été retrouvé mort sur la route de Pout Les cas de meurtre et d'assassinat continuent de défrayer la chronique à la cité du rail où un autre drame s'est produit : un jeune conducteur de moto-Jakarta a été retrouvé dans un état méconnaissable sur l’axe Thiès - Pout.

D’après le journal EnQuête, âgé de 35 ans, répondant au nom d'Habib Mbaye alias ‘’Hyppo’’, demeurant au quartier Diamaguene, dans la commune de Thiès-Est, était porté disparu depuis dimanche soir.



Alertés, les éléments de la caserne des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie se sont déployés sur les lieux pour les constats d'usage et le transfert du corps sans vie de la victime à la morgue du centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguene de Thiès.



Les enquêteurs ont retrouvé la famille de la victime grâce à son téléphone portable, ce qui a d'ailleurs permis l'identification du corps. Les circonstances de la mort d’Habib Mbaye restent encore à élucider, d'autant plus que sa moto est introuvable jusqu'ici. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les faits, indique le journal.



