Triste nouvelle : Décès par noyade d'une jeune et célèbre Tiktokeuse (Photo) C’est une triste fin pour cette jeune dame. En effet, la célèbre tiktokeuse nommée Maman est décédée par noyade.



L’information a fait, ce mardi 22 août 2023, le tour des réseaux sociaux et reprise par bon nombre de nos confrères. Et ce, quelques heures après la publication des images montrant une jeune dame qui a perdu la vie.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2023 à 23:30 | | 0 commentaire(s)|

Le corps sans vie en question était déposé à la morgue du Centre de santé Philippe Senghor depuis trois semaines, selon les administrateurs de la page « Trouvés ou perdus ». Après identification, les proches de la jeune fille ont conclu qu’il s’agit bien de Maman. Mieux, une certaine Sokhna Fatou Kandje a posté un commentaire sur la page Facebook « Trouvés ou perdus » pour confirmer que c’est bien « Maman », sa « petite sœur » .



Maman s’en va ainsi à la fleur de l’âge. Que son âme repose en paix !

