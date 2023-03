Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Triste nouvelle pour le Karaté : Notre championne d’Afrique Mariama Baldé n’est plus Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2023 à 11:01 | | 0 commentaire(s)| Le karaté sénégalais est en deuil avec la disparition brutale de l’ancienne championne d’Afrique de karaté Mariama Baldé. Elle a été sous les ailes protectrices de l’actuel directeur technique régional de Dakar, Sensei Mouhamed Ndiaye Diop, entraîneur émérite du dojo de Yeumbeul CRI.

Elle est décédée dans la nuit du mercredi au jeudi vers les coups de 22 heures 30 minutes, selon son coach Ndiaye Diop très affecté par cette disparition de l’une des meilleures de sa génération



Elle est de la génération des années 88/90, où le Sénégal semait la terreur sur les tatamis africains. On pense notamment à celle du Yukokai qui s’appelait aussi Mariama Baldé. Il y’avait dans le groupe des dames Marième Fall du centre sauvegarde de Guédiawaye avec Sensei Bouna Ndao, Thioro Faye pour ne citer que celles-là…



« Elle venait aux entraînements souvent pour m’assister pendant les cours. Elle a perdu son mari depuis plusieurs années et a laissé deux enfants devenus orphelins »nous confie Coach Ndiaye Diop. Elle a été inhumée au cimetière musulman de Pikine hier après 14 heures.



A sa famille, à la famille du karaté, au Président Mouhamed El Moctar Diop, à l’ensemble des membres du comité exécutif et comité directeur, à Ndiaye Diop et au club CRI, nous présentons nos condoléances les plus attristées et que la terre de Pikine lui soit légère

Sud Avec Senesport





