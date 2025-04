Triste nouvelle pour le monde de la Culture Sénégalaise : Moustapha Diop , artiste- comédien de Daaray Kocc est décédé

Le défunt comédien sera inhumé, lundi, au cimetière de Yoff à Dakar, ajoute le président de l’ARCOTS.



Pape Faye, a rappelé que Moustapha Diop a été un des membres fondateurs du Daaray Kocc avec Cheikh Tidiane Diop, après leur passage à la troupe théâtrale Diamanoy Tey.



”Moustapha Diop a été secrétaire général l’ARCOTS à sa création avec comme président Mamadou Ndiaye Doss”, a-t-il ajouté, signalant avoir partagé avec lui beaucoup de plateau.



”Le Sénégal et l’Afrique perd un artiste de valeur”, a dit le conteur Massamba Mbaye qui estime que le défunt a eu une ”immense” carrière.



Moustapha Diop a également joué au cours de sa carrière beaucoup de films de réalisateurs sénégalais et pièces théâtrales dont la plus célèbre est ”Un DG peut en cacher un autre”.