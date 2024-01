Trois affiches se dessinent, mais Khadim Gadiaga persiste : « Désormais Modou Lô ne luttera pas pour moins de 200 millions… »

« Modou Lô a confirmé tout simplement après son dernier combat. C’était un défi parce-que beaucoup disaient que Boy Niang était plus fort et avait plus d’arguments que Modou Lô. Il leur a montré que c’était faux parceque aussi bien dans la bagarre que dans la lutte pure, il a corrigé Boy Niang avec la manière (…)



Modou Lô est prêt à prendre 3 avances pour faire face à Reug Reug, Tapha Tine et Sa Thiès. Ça fait 300 millions FCFA pour les 3 avances. On attend les promoteurs et c’est sûr que les sponsors vont venir les accompagner. Ce qui est sûr c’est que Modou Lô ne luttera pas pour moins de 200 millions… » a déclaré Khadim Gadiaga sur lutte TV. Info relayée par iGFM