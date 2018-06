Trois faussaires arrêtés par la gendarmerie de Faidherbe

Les hommes du Commandant Insa Seck de la brigade de recherches de Faidherbe ont interpelé lundi dernier une bande de trois faussaires. Il s’agit d’un agent des impôts et Domaines et des deux employés du service des Mines.



Ils ont pu amasser une trentaine de millions de Fca dans leurs entreprises fictives, se procurer des chéquiers, commander des timbres à hauteur de cinq millions par exemple et payer par chèque.



Une fois les timbres en leur possession, ils les revendent alors que leur compte est vide. Le pot aux roses a été découvert par un agent des Impôts et Domaines au cours d’une vérification.









L’As