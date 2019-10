Trois hommes inculpés après le meurtre du rappeur américain Mac Miller

Trois hommes ont été inculpés mercredi par la justice américaine pour avoir fourni des médicaments contrefaits contenant du fentanyl, un opiacé extrêmement puissant, au rappeur Mac Miller deux jours avant sa mort en septembre 2018. Les trois hommes sont Cameron Pettit, 28 ans, Stephen Walter, 46 ans, et Ryan Reavis, 36 ans.



L'artiste de 26 ans, Malcolm McCormick de son vrai nom, avait été retrouvé à son domicile de Los Angeles le 7 septembre 2018. Il est mort accidentellement après avoir absorbé un "mélange toxique" de fentanyl, de cocaïne et d'alcool", selon l'autopsie.



"Un opiacé de synthèse cinquante fois plus puissant que l'héroïne"



Selon les autorités fédérales de Californie, qui instruisent l'affaire, Cameron Pettit avait accepté de fournir au rappeur originaire de Pittsburgh des pilules d'oxycodone, un anti-douleur de la famille des opiacés utilisé par de nombreux toxicomanes, de la cocaïne et un sédatif.



"Mais au lieu de lui fournir de l'oxycodone authentique [...], Pettit est accusé d'avoir vendu à McCormick des pilules contrefaites contenant du fentanyl, un puissant opiacé de synthèse qui est cinquante fois plus puissant que l'héroïne", avait expliqué le procureur Nick Hanna début septembre après l'arrestation du dealer.



Les trois hommes risquent la prison à perpétuité.