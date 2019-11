Trois ingrédients naturels pour combattre les démangeaisons de la cuir chevelu

L’huile d’olive

Appliquez de l’huile d’olive directement sur le cuir chevelu et massez pour bien la répartir. Laissez agir 30 min, puis lavez vos cheveux avec un shampoing doux.



L’aloe vera

Appliquez du gel d’ale vera directement sur votre cuir chevelu avant chaque shampoing, laissez agir 10 minutes puis rincez.



Le vinaigre de cidre

Appliquez du vinaigre de cidre sur vos cheveux et cuir chevelu. Massez et laissez agir 5 min puis faites votre shampoing. À repeter 1 à 2 fois par semaine.











Mam Dieng