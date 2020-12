Trois plaintes contre Alpha Condé : Pourquoi Ahmet Khalifa Niasse lui réclame 16 Milliards FCFA… Ahmeth Khalifa est décidé à récupérer le fruit et l’usufruit de l’investissement qu’il a fait en Guinée. Le marabout politicien qui réclame près de 16 milliards à Alpha Condé, demande 200 millions d’euros au groupe Movenpick, propriétaire du luxueux hôtel le Grand Sheraton de Conakry.

Ahmeth Khalifa qui réclame la propriété de l’hôtel le Grand Sheraton de Guinée a décidé de traduire le Président Alpha Condé et les dirigeants du groupe Movenpick en justice. Le mollah de Fass annonce trois plaintes contre Alpha Condé et le groupe susvisé. L’une sera déposée en France, l’autre en Angleterre et la troisième aux Etats-Unis. Dans ce dernier pays, Ahmeth Khalifa Niasse révèle que ses avocats vont demander au procureur de New York de décerner un mandat de dépôt contre Alpha Condé.



À ce président dont l’élection est contestée, Ahmet réclame 30 millions de dollars. Pour le groupe qui est propriétaire de l’hôtel Sheraton ; Ahmeth Khalifa Niasse réclame 200 millions d’euros.



Tout est parti d’un terrain qu’Ahmeth Khalifa Niasse a acquis dans la capitale guinéenne en 2008. En tout cas, c’est sur ce terrain que se dresse le luxueux Grand Sheraton Conakry situé dans le quartier Résidentiel de Kipé à Conakry. À propos de ce terrain, il devait servir à la construction de dix villas présidentielles.



Mais le chantier commencé sera arrêté avant que l’hôtel n’y soit érigé. Très remonté contre Alpha Condé, Ahmeth Khalifa crie à la spoliation et révèle que l’hôtel Sheraton de Conakry lui appartient. Il déclare l’avoir construit avant que le président guinéen ne fasse arrêter les travaux à la phase de la finition. Le terrain objet du litige fait 8 hectares.

