Trompée avant son mariage, elle lit les messages de son fiancé à sa maîtresse au lieu de ses vœux Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Novembre 2018 à 15:31 | | 0 commentaire(s)| Une jeune femme, Casey*, a vu sa vie bouleversée quand elle a découvert le jour de son mariage que son fiancé, Alex, la trompait.



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Alors qu’elle sirotait du champagne avant la cérémonie en compagnie de ses demoiselles d'honneur quelques heures avant de s'unir à son boyfriend, un message d’un numéro inconnu a illuminé la pièce en demandant à la future mariée : "Je ne l'épouserais pas. Toi oui ? ".



Une série de captures d'écran de textos détaillant la relation de son fiancé avec une autre femme était également jointe au message."Ce weekend. Toi et moi. C’est en marche, c'est chaud. Amener votre meilleur jeu.", écrivait Alex dans l'un des messages. "Ton corps est incroyable. Et tu sais comment t’en servir. J'aimerais que ma petite-amie ait la moitié des compétences que tu as.", déclarait-il dans un autre.

Si Alex a alors affirmé qu’il "n'avait jamais eu ce genre de connexion auparavant", sa fiancée était dévastée et choquée.



Refusant d'annuler le mariage, elle a décidé d’y mettre fin de manière spectaculaire en lisant les fameux textos de son fiancé à sa maîtresse lors de la cérémonie.



Alors qu’elle s’avançait jusqu’à l'autel, Casey a déclaré que son fiancé "n'avait aucune idée de ce qui allait se passer". "Je suis arrivée devant la pièce, j'ai pris une grande respiration et j'ai fait face à nos amis, nos parents et je leur ai dit la vérité sur Alex.", a-t-elle expliqué à Whimn.



En lisant chaque message qui lui avait été transmis, Casey a exposé son fiancé devant toutes les personnes qu'ils connaissaient. Et après qu'Alex se soit précipité hors de l'église avec son meilleur ami, elle a annoncé la fin de leur relation."Il n'y aura pas de réception de mariage aujourd'hui, mais au lieu de cela, il y aura une célébration de l'honnêteté, trouver le véritable amour et suivez votre cœur même quand ça fait mal.", a-t-elle dit à la foule.



Les invités et la nouvelle célibataire ont cependant pu profiter de la fête après ce moment qu’aucun des convives n’oubliera de si tôt !













topbuzz.com





