Trucs et astuces : Comment rattraper un plat brûlé Rédigé par leral.net le Samedi 16 Décembre 2017 à 11:42 commentaire(s)| Vous aviez mis le repas sur feu, vous l'avez oublié un moment et il a brûlé ? C'est une étourderie très fréquente, cela nous est tous déjà arrivé au moins une fois. Si votre plat est brûlé, ne vous en faites pas : il y a une solution. Plusieurs astuces peuvent vous aider à le récupérer et à sauver la recette. Bien sûr, elles ne sont pas applicables à tous les plats puisqu'elles dépendent du type d'aliments qui est brûlé. Continuez à lire cet article et découvrez comment rattraper un plat brûlé.



Étapes à suivre:



1- Si le plat a commencé à brûler mais que la cuisson n'est pas finie, changez la poêle ou la casserole, en évitant soigneusement de prendre les morceaux brûlés. Ne touchez pas le plat avant de faire le changement de récipient, car vous risquez de mélanger les parties encore bonnes avec les parties brûlées.



2- Si vous étiez en train de cuisiner un ragoût, un pot-au-feu, etc., et qu'il manque quelques minutes pour terminer la cuisson, il existe une autre astuce très efficace qui enlève, en plus, le goût de brûlé. Après le changement de récipient, ajoutez un peu d'eau froide, prenez deux torchons propres, mouillez-les aussi avec de l'eau froide, essorez-les, pliez-en un que vous placerez sous la casserole et couvrez avec l'autre. Remuez ensuite la marmite avec soin comme s'il s'agissait d'un pendule, c'est-à-dire dans un sens puis dans l'autre, sans faire de mouvements circulaires. Changez les torchons à mesure qu'ils se réchauffent, car ils doivent toujours être froids. Employez cette technique jusqu'à ce que le repas finisse de cuire.



3- Si le plat brûlé est fait de lentilles ou d'autres légumes, ajoutez une feuille de laitue et laissez cuire environ cinq minutes de plus pour éliminer l'odeur et le goût de brûlé. Si vous sentez encore le goût de brûlé, ajoutez un peu d'eau et laissez sur le feu quelques minutes de plus, vous sauverez ainsi votre plat brûlé.



4- Dans le cas des riz brûlés, la meilleure technique est faire le changement de récipient, en prenant soin de ne pas prendre les parties brûlées, de couper un demi-oignon et de le placer du côté coupé vers le bas, le plus au fond possible. Couvrez le demi-oignon en mettant le riz par-dessus. Couvrez la casserole et laissez reposer jusqu'à ce que vous ne sentiez plus le goût de brûlé.



5- Vous pouvez aussi vous servir des pommes de terre qui sont très absorbantes et permettent de corriger le goût de brûlé. Pour les riz comme les ragoûts, vous pouvez ajouter des morceaux de pomme de terre crue et laisser reposer jusqu'à obtenir l'effet souhaité. Retirez ensuite les pommes de terre et servez le repas comme si de rien n'était.



6- Pour les plats brûlés au four, essayez de retirer soigneusement les parties brûlées pour ne pas toucher les morceaux encore bons. Pour les riz et autres plats cités ci-dessus mais cuits au four, vous pouvez appliquer les mêmes astuces.



7- Lorsque vous ne saurez pas comment sauver un plat brûlé, testez toutes ces astuces.











