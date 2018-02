Trump touché par un nouveau scandale avec une ex-playmate

C'est une nouvelle enquête signée Ronan Farrow : le magazine à scandale "National Enquirer" a acheté l'exclusivité du témoignage d'une ancienne playmate sur sa liaison extra-conjugale avec Donald Trump avec l'intention de ne jamais le publier, affirme le "New Yorker" ce vendredi 16 février.



Aujourd'hui âgée de 46 ans, Karen McDougal aurait eu une liaison de neuf mois avec l'actuel président des Etats-Unis, à cheval sur 2006 et 2007, alors qu'il était déjà marié à Melania Knauss devenue Trump, dont il venait d'avoir un enfant. La Maison-Blanche a indiqué à la chaîne NBC, que le président niait l'existence de cette liaison et qu'il s'agissait d'une "vieille histoire" et d'une "nouvelle fake news".



Cette ancienne "Playmate of the Year" 1998 du magazine "Playboy" aurait mis un terme à la relation parce qu'elle se sentait coupable, selon des notes manuscrites récupérées par le "New Yorker".



En novembre 2016, à quelques heures du scrutin présidentiel, le "Wall Street Journal" révélait que le groupe de presse American Media Inc (AMI), éditeur notamment de l'hebdomadaire à scandale "National Enquirer", avait acquis, pour 150.000 dollars, l'exclusivité du témoignage de Karen McDougal.



"Jamais un mot sur Trump sans son consentement"



Selon le "New Yorker", le PDG d'AMI, David Pecker, qui est un ami de Donald Trump, aurait effectué cette transaction en sachant, par avance, qu'il ne publierait rien de ce témoignage dans les colonnes du "National Enquirer".



"Pecker le considérait vraiment comme un ami", raconte au "New Yorker" Jerry George, un ancien cadre d'AMI.



Cette nouvelle enquête a été réalisée par le fils de Mia Farrow et Woody Allen, Ronan Farrow, qui était l'auteur d'un des deux articles qui ont déclenché l'affaire Weinstein, début octobre.



Début janvier, le "Wall Street Journal" a affirmé que Donald Trump avait eu une liaison avec une actrice de films pornographiques, Stephanie Clifford, qui aurait ensuite été payée pour se taire.



Mercredi, l'un des avocats du président, Michael Cohen, a confirmé l'existence d'un accord avec celle qui se fait appeler Stormy Daniels à l'écran, moyennant le versement, à l'automne 2016, de 130.000 dollars sur les deniers personnels du conseil.













T.V. (avec AFP)