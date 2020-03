Tuée à coups de couteau par son ex-petit ami: Marième Diagne était enceinte de trois mois Marième Diagne tuée samedi au quartier Medina Fall (Thiès). Selon les informations recueillies, le présumé meurtrier Assane Guèye (30 ans) sortait avec la défunte. Etudiante en deuxième année de DUT en BTP à l’IUT de l’université de Thiès, la victime venait juste de faire un an de mariage et était enceinte de trois mois. Interrogée par Dakaractu, la mère du présumé meurtrier est d'avis que la victime était la copine de son fils et même si elle n'était pas consentante, son fils, le présumé meurtrier, avait des troubles psychiques qu'elle avait déceléd depuis son jeune âge. Par ailleurs, le corps a été déposé à l'hôpital Amadou Sakhir Ndièguène de Thiès.

