Tuerie de Boffa: Les troublantes liaisons entre le journaliste René Bassène et Ousmane Tamba, un cadre du MFDC

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Janvier 2018 à 13:09

Les gendarmes ont découvert des faits assez troublants lors de l’enquête sur la tuerie de Boffa entre le journaliste René Capain Bass-ne et Ousmane Tamba, un cadre du Mfdc.



Selon le journal Libération, les enquêteurs de la Section de Recherches de Dakar ont établi un lien formel, assez troublant entre René Capain Basssène, écroué dans le cadre de la tuerie de Boffa et un haut responsable du Mouvement des Forces Démocratique de la Casamance, Ousmane Tamba, membre de l’aile extérieure du Mouvement des Forces Démocratiques (MFDC). En faisant « parler » le téléphone de Capain, les gendarmes ont découvert qu’il a échangé à plusieurs reprises à Ousmane Tamba avant et après l’attaque de Boffa, en plus de plusieurs autres communications.



Pour les enquêteurs, il ne fait l’ombre d’aucun doute de René Bassène Capain faisait des comptes-rendus. De quoi et pourquoi ? Des échanges qui suscite interrogations car il apparaît clairement que René Bassene était le planificateur de l’attaque.



En effet, celui qui se réclame « journaliste » et observateur de la crise Casamançaise, a tenu une réunion avec les habitants de Tambacounda, mis en cause dans cette affaire, pour dire que si elles voulaient que la coupe de bois cesse, il devait poser un acte fort, pour ne pas dire sanguinaire. Ce, en plus d’avoir participé matériellement à la commission du crime(…).



Les enquêteurs ont découvert la face hideuse de Bassène qui, même en garde-à-vue s’est distingué par ses théories séparatistes. L’enquête a révélé un autre fait assez scandaleux. Comme chargé de communication de l’ERNAC, Bassène recevait par mois plus de 900.000CFA. En clair, il était grassement payé par les contribuables qu’il a fait tuer.



Ces informations démentent encore les propos du criminel Salif Sadio, qui a voulu blanchir le MFDC dont l’un des charges de mission, Oumar Ampoï Bodian, est d’ailleurs arrêté dans le cadre de cette affaire. Que dire des propos hâtifs de Robert Sagna qui disculpait le MFDC ou ses membres, alors que l’enquête n’était même pas dans sa phase active ?



Par ailleurs, Bounama Sane, secrétaire général du Comité de vigilance pour la prévention du foret de Boffa qui s’est donné la mort, avait effectivement mis en place un scénario cynique pour sauver les mis en causes.



Comme relaté par L’Observateur, il avait bu un poison, alors qu’il était en route pour la gendarmerie ou il était convoqué, en espérant mourir dans la brigade. Et ce qui est sûr est que si son plan morbide avait marche, cette « mort dans les locaux de la Gendarmerie » allait saboter toute l’enquête et mettre les éléments de la Section de Recherches sous le feu de la polémique.



Heureusement que Sané qui devait être placé en garde-à-vue le même jour, parce que mouillé jusqu’au cou, est mort en cours de route. C’est grâce à l’autopsie mais surtout à l’analyse du vomi du défunt ramassé lors du constat, que ce plan qui témoigne de son état d’esprit, a été avorte.



Dans tous les cas, la Gendarmerie et l’armée sont décidées à traquer ces assassins. L’armée multiplie, depuis samedi, les bombardements pour exterminer ces tueurs sans foi ni loi.

