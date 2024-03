Tunisie : Confirmation du redressement de l’activité touristique en 2023.

La BCT note en effet dans sa Périodique de conjoncture de janvier 2024 que ce flux de touristes étrangers a porté sur 8,1 millions de touristes contre 5,2 millions en 2022. « Cette hausse a touché surtout les touristes Maghrébins (5,4 millions de touristes contre 3,2 millions en 2022), notamment, les Algériens (3 millions de visiteurs contre 1,2 million) », souligne la BCT.



Également, les flux de touristes de nationalités européennes ont enregistré une amélioration pour atteindre 2,5 millions de touristes contre 1,8 million un an plus tôt, particulièrement, les Français (environ 1 million contre 839,7 mille) et les Allemands (303,2 mille contre 187,4 mille).



Corrélativement, les nuitées touristiques globales, ont connu, en 2023, une hausse de 27%, atteignant 24,6 millions d’unités contre 19,4 millions en 2022. Cependant, elles demeurent largement en dessous de leur niveau pré-Covid (29,9 millions d’unités).



« Pour leur part, les recettes touristiques en devises ont évolué, au cours de la même période, à un rythme moins rapide qu’une année auparavant (+28,1% contre +83,5%) pour s’établir à 6943,5 millions de dinars », note la BCT. Elle ajoute que sans effet change, la hausse de ces recettes a été de 25,5% contre 79,4% en 2022.



Oumar Nourou

Le redressement de l'activité touristique s'est confirmé au cours de l'année 2023 avec un accroissement de 57,4% du flux de touristes étrangers, selon la Banque Centrale de Tunisie (BCT).