Tunisie : Diminution de plus de 45% du chiffre d’affaires global de la Société L’Accumulateur Tunisien ASSAD au premier trimestre 2023

Selon les indicateurs d’activité trimestriels, le chiffre d’affaires global est passé de 25,0 millions de dinars (MD) au premier trimestre 2022 à 13,7 MD au premier trimestre 2023. <<Cette baisse s’explique par le retard occasionné dans le renouvellement de l’agrément de l’unité de recyclage, qui a dû s’arrêter pendant 1 mois>>, a souligné la direction de l’entreprise.



Elle estime par ailleurs que l’activité de l’unité de recyclage est revenue à la normale à partir de mi-février 2023 et les ventes de la société ont repris normalement à partir du mois de mars 2023.



Au cours du 1er trimestre 2023, le chiffre d’affaires local a diminué de 58,8% passant de 11,2 MD à 4,6 MD.



Quant au chiffre d’affaires export, il a diminué de 34,2% par rapport au 1er trimestre de l’année dernière, passant de 13,8 MD à 9,0 MD.



Les responsables de la société soulignent néanmoins que la production du trimestre enregistre une hausse de 42% par rapport au 1er trimestre 2023.



Concernant les investissements de la période, ils ont été de l’ordre de 1,3 MD en variation de 226,6% par rapport au premier trimestre 2022.



L’endettement total de la société est passé à 94,9 MD au 31 mars 2023 comparé à 91,2 MD au 31 décembre 2022.

