Tunisie : La société tunisienne Monoprix annonce la réalisation à 99,85% de l’augmentation de son capital social.

Selon la direction de la société, cette augmentation a été décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2023 et ouverte à la souscription le 4 mai2023.



Il a été enregistré la souscription à 5 368 053 actions nouvelles au prix d’émission de 5,500 dinars chacune, soit 2 dinars de valeur nominale majorée d’une prime d’émission de 3,500 dinars.



<<Les 8 311 actions non souscrites seront offertes au public (autres que les actionnaires de la société) du 31 mai 2023 au 2 juin 2023 inclus>>, avance la direction de Monoprix. Elle ajoute que les actions seront attribuées proportionnellement à la demande et en fonction du nombre d’actions offertes.



Oumar Nourou

La société tunisienne Monoprix (une enseigne de supermarchés) a annoncé que l’augmentation en numéraire du capital social de la société de 10 752 728 dinars, a été réalisée dans la limite de 99,85%.Source : https://www.lejecos.com/Tunisie-La-societe-tunisie...