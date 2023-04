Tunisie : Le résultat net consolidé du groupe Ennakl Automobiles progresse de 32% en 2022.

Ce résultat s’est établi à 42,354 millions de dinars (MD) contre 31,992 MD au 31 décembre 2021.



Le chiffre d’affaires consolidé est passé de 537,935 MD en 2021 à 568,719 MD un an plus tard, soit une augmentation de 30,784 MD.



Les frais de distribution se situent à 32,358 MD contre 27,880 MD en 2021. De leur côté, les autres charges d’exploitation passent de 3,480 MD en 2021 à 4,293 MD en 2022.



A la fin de l’exercice 2022, le groupe Ennakl Automobiles affiche un résultat d’exploitation en accroissement de 46,20% à 63,510 MD contre 43,438 MD en 2021.



Quant au résultat des activités ordinaires après impôts, il connait une augmentation de 10,362 MD à 42,355 MD.



Selon la direction de Ennakl Automobiles, les investissements réalisés par le Groupe durant l’exercice 2022, se sont élevés à 9,035 MD contre 7, 996 MD à la même période de l’année 2021.



